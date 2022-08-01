ЗСУ на Херсонщині влучили у ворожий ешелон з технікою, боєприпасами і живою силою

ЗСУ влучили по ешелону з російською військовою технікою, боєприпасами та живою силою в районі залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає NNS.

“Ворог продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони, нарощує угрупування на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву наших військ. Не виключено, в подальшому, створення ударних угруповань”, йдеться в повідомленні.

Також в ОК “Південь” повідомили, що протягом дня противник наніс два авіаційних та один ракетний удари.

“Парами гелікоптерів намагався вдарити по наших позиціях в Бериславському й Каховському районах Херсонщини. Без наших втрат”, йдеться в повідомленні.

По Одещині вдарив 2 ракетами типу “Іскандер”, випущеними з тимчасово окупованого Криму. Ракети розкидали так звані теплові пастки над населеними пунктами та відкритими поверхнями між ними. Кілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави. Рятувальні служби оперативно спрацювали. Пожежі ліквідовано, постраждалих нема.

Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки.

Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються.

Підтверджені втрати складають 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки “Нона-С”, самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

За словами командування, ситуація на південному фронті “складна й динамічна у розвитку, але перебуває під контролем сил оборони”. Ворог продовжує вести бойові дії на рубежах оборони й нарощує угрупування на Криворізькому напрямку, щоб не допустити прорив ЗСУ. У командуванні не виключають, що в подальшому окупанти створюватимуть ударні угруповання.