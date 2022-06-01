Військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси ЗСУ на Херсонському та Криворізькому напрямках, де українські військові почали йти у наступ.

Жданов зазначив, що українські військові мають шанс розсікти угруповання окупантів на правому березі Дніпра, внаслідок чого криворізьке угруповання російських військ може опинитися фактично в котлі.

Про це військовий експерт розповів в інтерв’ю ТСН, передає NNS.

“Шанси там дуже непогані. Подивимось. Справа у тому, що ми навіть на Херсонському напрямку контрнаступальні дії проводимо власними силами, за мінімальної підтримки західних партнерів. Тобто там західна зброя присутня, але в дуже малій кількості і відповідно, це впливає на якість контрнаступальних дій”, сказав Олег Жданов.

Та попри таку кількість зброї, на його думку, українські військові все ж мають шанс взяти в оточення окупантів біля Кривого Рогу.

“Але в будь-якому разі у нас є шанс розсікти навпіл ось цей плацдарм на правому березі Дніпра. І тоді криворізьке угрупування російських військ може опинитися фактично в котлі, в оточенні. Тому що єдиний пункт забезпечення – це Каховська ГЕС, гребля, по якій можна перетнути річку Дніпро, а далі тільки на веслах, тільки на човнах. Тому для нас це був би дуже важливий крок. І тим більше, якщо ми дійсно розсікаємо це угруповання, – ми заходимо з півночі на Херсон, а вони риють окопи із заходу Херсона. Так що тут дуже вдале місце, дуже вдалий час. Ну подивимось, дай Боже, щоб наступ розвивався добре”, сказав Жданов.

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