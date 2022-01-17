Зірвав джекпот: у Дніпрі чоловік виграв у лотерею понад 2 млн грн

Мешканцю Дніпра пощастило – 16 січня чоловік зірвав джекпот і отримав чималу суму грошей.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Наше Місто».

Як повідомляється, чоловіку пощастило двічі: він зірвав джекпот, що складав 1 999 000 гривень і, крім цього, він також виграв 6 006 гривень на іншому квитку.

У результаті сума виграшу становить чималу суму – 2 054 006 гривень.

Відомо, що виграшні квитки людина купила у кіоску «Лотерея» у ЦУМі, а також у торговій точці за адресою вул. В. Антоновича, 26-а у Дніпрі.

16 січня перемогла наступна комбінація: 44, 32, 23, 30, 42.

Цікаво, що максимальний виграш у цю ж лотерею минулого року становив 2,4 млн. грн. І ця сума також дісталася мешканцю Дніпра.

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