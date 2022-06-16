Жінка з Харківщини у соціальних мережах публічно принизила ЗСУ. Але після спілкування зі співробітниками ДБР почала вибачатися.

У Державному бюро розслідування виклали у мережу відео, на якому можна побачити каяття мешканки Харківщини, котра ображала ЗСУ, з посиланням на 24 канал передає NNS.

У ДБР підкреслили, що під час воєнного стану в Україні регулярно слідкують як за українцями, так і за росіянами. Вони роблять це задля того, щоб виявити можливих колаборантів.

Так, вдалось натрапити на 34-річну мешканку Харківщини. Вона під час прямої трансляції в одній із соціальних мереж ображала ЗСУ.

“Гаразд, я скажу на ЗСУ – х**ня. Що мені за це буде, скажіть?”, заявила вона.

Вона говорила, що ладна сама убивати українських військових. Тих, завдяки кому вона вціліла, хоч і Харківщину атакують щоденно.

З громадянкою співробітники ДБР провели роз’яснювальну бесіду. Після неї жінка з Харківщини вирішила змінити свою риторику. Вона перепросила перед ЗСУ за все те, що говорила.

“Я хочу вибачитись перед ЗСУ. Насправді я так не вважаю. Я вважаю, що ЗСУ – наші захисники та герої. Як можу – допомагаю, підтримую їх. Я патріотка своєї країни. Слава Україні!”, сказала вона на відео.

Водночас у ДБР вирішили на цьому не обмежуватись. Всю інформацію про 34-річну жінку вони зібрали з соціальних мереж і передали до СБУ. Тож на неї очікує ще не одна бесіда.

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