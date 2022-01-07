Жінка відрізала голову і статевий орган своєму співмешканцю – жорстоке вбивство на Херсонщині

Відрізала голову і статевий орган своєму співмешканцю: на Херсонщині жінці повідомили про підозру у жорстокому вбивстві.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужби обласної прокуратури Херсонської області.

“Олешківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру 50-річній мешканці села Великі Копані за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України)”, йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, ввечері 3 січня 2022 року під час застілля між співмешканцями виник конфлікт.

“У ході сварки жінка накинулась із ножем на 38-річного чоловіка, завдавши йому понад 100 ударів у тулуб і голову. Крім того, зловмисниця за допомогою ножа та молотка фактично відділила голову від тіла і наостанок відрізала йому статевий орган”, інформує прокуратура.

Також повідомляється, що на ранок, наче нічого і не було, жінкарозповіла сусіду, що її співмешканець помер.

Прибувши на місце, правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.