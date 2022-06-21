Продають пінопластове сидіння для унітаза – після окупації у Бердянськ загарбники почали завозити товар з росії.

Так, незвичний товар люди помітили у колишньому «АТБ», який окупанти привласнили й перейменували у «Мера».

Місцеві мешканці в шоку від такого сміховинного товару. А вся річ у тому, що продають пінопластове сидіння для унітаза, причому за 112 грн.

Світлини цього «сучасного» товару опублікував місцевий паблік, з посиланням на subbota.ua, передає NNS.

В коментарях люди не стримували емоцій. Деякі зауважують, що раніше на цьому прилавку лежали іграшки для дітей, а тепер цей непотріб.

«А раньше в атб, на том месте лежали всякие игрушки, краски, бытовые штучки. Мы зашли и дети попросили игрушки посмотреть, а не тут то было»,

«Ні@@@ собі технології!😂»,

«Ахахаха, да да соседка рассказывала про это-самое необходимое, в «мире» (наше АТБ, на спорткомплексе), в шоке»,

«Ем…. Ясно, дякую, прощавайте»,

«Підвезли 19 сторіччя – з горщиками»,

«Вони просто не звикли до нормальних туалетів»,

«Які продукти, такі й унітази».

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Нагадаємо, у березні російські окупанти обстріляли та пограбували замок «Садиба Попова», що у Василівському районі Запорізької області. Звідти вони винесли усе, що можна було взяти в руки, навіть мармуровий унітаз.

А у перехоплених розмовах загарбників часто можна було почути, що вони неабияк здивовані тим, що в українських будинках є обладнані туалети та ванни кімнати, а до вбиральні не потрібно ходити в «кабінку» на вулицю. Це вразило їх настільки, що вони вирішили красти в Україні й унітази.

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