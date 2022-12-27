Загарбники готують новий злочин в Енергодарі – в ЦНС розкрили плани окупантів

Російські загарбники готують новий злочин в Енергодарі. Про це розповіли в Центрі національного спротиву, передає НСН.

Окупанти продовжують так звану “евакуацію” мешканців тимчасово окупованих населених пунктів України. Цього разу росіяни вирішили депортувати жителів Енергодара Запорізької області.

Як розповіли в Центрі національного спротиву, росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях. Загарбники вивозять звідти держустанови, закривають лікарні та аптеки, аби зробити після цього життя місцевих нестерпним.

“Водночас жителів ідеологічно прокачують щодо наступу ЗСУ й “подальших руйнувань та репресій”. Натомість мешканцям пропонують виїхати й обіцяють грошову компенсацію. Насправді ж росіяни мають на меті змінити демографічний склад населення, та створюють пропагандистську картинку про “тікаючих” від України жителів”, йдеться у повідомленні.

Наразі окупанти готуються до “евакуації” людей з Енергодара. Для цього місцева атомна станція, яку захопили окупанти (ЗАЕС – ред.), має підготувати автобуси.

“Людей планують вивозити в Джанкой (АР Крим). На початках “евакуація” добровільна, але зазвичай надалі окупанти практикують примусове виселення”, повідомили в ЦНС.

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