На блокпостах тимчасово захопленої Херсонської області загарбникам дозволено розстрілювати мирних жителів.

Про це свідчать перехоплення телефонних розмов бойовиків із «днр», які СБУ оприлюднило у Фейсбуці, передає NNS.

З розмови відомо, що окупанти забезпечують патрулювання для військ рф на сусідніх блокпостах на Херсонщині.

«Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах#й…У мене наказ від майора такий: з’являється машина або фура, або шо з яблуками, дивишся, питаєш: «Шо везеш?». Якщо людина підозріла, е#ашить без розмов», розповідає окупант.

При цьому його співрозмовник уточнює:

«Ага, з твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?».

В СБУ нагадали, що поки загарбники розподіляють між собою, хто перший вбиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.

Фото: EPA/UPG Блокпост ‘ДНРрівців’ біля Маріуполя

У Маріуполі окупанти вбивають цивільних заради пропагандистських відео