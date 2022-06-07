На блокпостах тимчасово захопленої Херсонської області загарбникам дозволено розстрілювати мирних жителів.
Про це свідчать перехоплення телефонних розмов бойовиків із «днр», які СБУ оприлюднило у Фейсбуці, передає NNS.
З розмови відомо, що окупанти забезпечують патрулювання для військ рф на сусідніх блокпостах на Херсонщині.
«Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати нах#й…У мене наказ від майора такий: з’являється машина або фура, або шо з яблуками, дивишся, питаєш: «Шо везеш?». Якщо людина підозріла, е#ашить без розмов», розповідає окупант.
При цьому його співрозмовник уточнює:
«Ага, з твого боку ви їх першими спалюватимете. А якщо не встигнете, то ми?».
В СБУ нагадали, що поки загарбники розподіляють між собою, хто перший вбиватиме мирних водіїв на дорозі, українські захисники знищили в боях понад 31 тис. ворогів.
Фото: EPA/UPG Блокпост ‘ДНРрівців’ біля Маріуполя
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