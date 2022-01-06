З урочистостями та червоною стрічкою: на Рівненщині відкрили шкільний туалет

На Рівненщині з урочистостями та червоною стрічкою відкрили шкільний туалет.
Церемонія відбулася у селі Тишиця колишнього Березнівського району, повідомляє “Радіо Трек” із посиланням на повідомлення, опубліковане 3 січня на сторінці Тишицького ліцею у соціальній мережі Фейсбук, передає NNS.
На фотографіях можна побачити, що під час церемонії вхід у новий туалет перегороджувала червона стрічка, яку урочисто перерізали, а перила були прикрашені ялиновими гілками та жовто-блакитними кульками.
Варто зазначити, що наразі відповідна публікація на сторінці ліцею недоступна.
Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська у коментарі “Радіо Трек” зазначила, що на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти — майже 1,5 млн грн із держбюджету та близько 2,5 млн грн із бюджету Березнівської ТГ, а роботи з його будівництва тривализ 2019 року.
“Що можу сказати? Вміли готувати, але не вміли подати, — зауважила Пашковська. — Звичайно, урочисте відкриття туалетів із перерізанням стрічок — це занадто. Втім, це остання загальноосвітня установа у Березнівській громаді, де досі не було внутрішнього туалету. Може тому люди сприймають це як вагому подію”.
Чиновниця додала, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 із 554 шкільних закладів Рівненщини.
Як передає “Радіо Трек“, користувачі соцмережі Фейсбук відреагували на цю подію надзвичайно бурхливо. Багатьох вразила сума витрат на вбиральню. Тож вони писали:
- За 4 млн. гривень, можна було школу побудувати, а не туалет. Дивно, що нiкого це не турбує….
- За 4 млн гривень я сподівалася побачити золоті унітази, а не ці за 4 тис гривень (максимум за 6). Чергове дерибанення коштів, замасковане під доброчинність дітям.
- 4 млн. грн. Ви чого там понакурювались?Цікаво, скільки реально з цієї суми витратили???Просто немає слів…..
- Або я не розуміюся на цінах, або ж хтось з нас робить лохів, а ми хаваєм.
- Самі дешеві умивальники та унітази… крани не протягнуть і кількох місяців, а душова кабінка зі скляними дверцятами, які легко зіскакують з направляючих… то якраз для дітей. До першої травми. Тра було ще на відкриття Байдена з Зелею запросити, бо шось не впєчєтлітєльно, і закатать пірушку )). Коли ця показуха вже закінчиться?
Дехто не розумів, навіщо в туалеті душова кабіна, тим паче, одна – на 470 учнів:
- Цікаво, душова для чого в школі? хто там митися буде?
- Дайош до душової в шкільному туалеті ще й джакузі!!!
Хтось нагадав, що недавно ми сміялися з урочистого відкриття туалетів у Росії, а самі – такі ж. Тож урочистості з нагоди відкриття Тишицької вбиральні викликали найбільше ганьби та іронії від користувачів мережі:
- До чого ми злиденні,що відкриття туалету робимо такою значущою подією,а це всього – навсього місце, де справляють нужду. Сором!
- Сміх скрізь сльози. Так низько ми впали. Туалети відкривають із стрічкою. Позор.
- Буде весь район селфі робити.
- Дивуюсь,як ще торт не вручили першому відвідувачу..
- Просто посміховисько: парашу відкривати з лентами…
- 21-століття!Позорище! Планету відкрили! Мені за них соромно, щоб через с..льник таке торжество робить! А гімн співали?
- А концерт був?
- І обов’язково почепіть на зовнішній стіні туалету портрети людей, які до цього втілення долучилися.