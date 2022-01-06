З урочистостями та червоною стрічкою: на Рівненщині відкрили шкільний туалет

На Рівненщині з урочистостями та червоною стрічкою відкрили шкільний туалет.

Церемонія відбулася у селі Тишиця колишнього Березнівського району, повідомляє “Радіо Трек” із посиланням на повідомлення, опубліковане 3 січня на сторінці Тишицького ліцею у соціальній мережі Фейсбук, передає NNS.

На фотографіях можна побачити, що під час церемонії вхід у новий туалет перегороджувала червона стрічка, яку урочисто перерізали, а перила були прикрашені ялиновими гілками та жовто-блакитними кульками.

Варто зазначити, що наразі відповідна публікація на сторінці ліцею недоступна.

Заступник директора обласного департаменту освіти і науки Марина Пашковська у коментарі “Радіо Трек” зазначила, що на добудову цієї вбиральні було витрачено значні кошти — майже 1,5 млн грн із держбюджету та близько 2,5 млн грн із бюджету Березнівської ТГ, а роботи з його будівництва тривализ 2019 року.

“Що можу сказати? Вміли готувати, але не вміли подати, — зауважила Пашковська. — Звичайно, урочисте відкриття туалетів із перерізанням стрічок — це занадто. Втім, це остання загальноосвітня установа у Березнівській громаді, де досі не було внутрішнього туалету. Може тому люди сприймають це як вагому подію”.

Чиновниця додала, що внутрішні туалети ще відсутні в окремих приміщеннях 86 із 554 шкільних закладів Рівненщини.

Як передає “Радіо Трек“, користувачі соцмережі Фейсбук відреагували на цю подію надзвичайно бурхливо. Багатьох вразила сума витрат на вбиральню. Тож вони писали:

За 4 млн. гривень, можна було школу побудувати, а не туалет. Дивно, що нiкого це не турбує….

За 4 млн гривень я сподівалася побачити золоті унітази, а не ці за 4 тис гривень (максимум за 6). Чергове дерибанення коштів, замасковане під доброчинність дітям.

4 млн. грн. Ви чого там понакурювались?Цікаво, скільки реально з цієї суми витратили???Просто немає слів…..

Або я не розуміюся на цінах, або ж хтось з нас робить лохів, а ми хаваєм.

Самі дешеві умивальники та унітази… крани не протягнуть і кількох місяців, а душова кабінка зі скляними дверцятами, які легко зіскакують з направляючих… то якраз для дітей. До першої травми. Тра було ще на відкриття Байдена з Зелею запросити, бо шось не впєчєтлітєльно, і закатать пірушку )). Коли ця показуха вже закінчиться?

Дехто не розумів, навіщо в туалеті душова кабіна, тим паче, одна – на 470 учнів:

Цікаво, душова для чого в школі? хто там митися буде?

Дайош до душової в шкільному туалеті ще й джакузі!!!

Хтось нагадав, що недавно ми сміялися з урочистого відкриття туалетів у Росії, а самі – такі ж. Тож урочистості з нагоди відкриття Тишицької вбиральні викликали найбільше ганьби та іронії від користувачів мережі:

До чого ми злиденні,що відкриття туалету робимо такою значущою подією,а це всього – навсього місце, де справляють нужду. Сором!

Сміх скрізь сльози. Так низько ми впали. Туалети відкривають із стрічкою. Позор.

Буде весь район селфі робити.

Дивуюсь,як ще торт не вручили першому відвідувачу..

Просто посміховисько: парашу відкривати з лентами…

21-століття!Позорище! Планету відкрили! Мені за них соромно, щоб через с..льник таке торжество робить! А гімн співали?

А концерт був?

І обов’язково почепіть на зовнішній стіні туалету портрети людей, які до цього втілення долучилися.

Читайте NNS у Google News