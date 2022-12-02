З чим пов’язане пересування військ РФ на Запоріжжі – пояснення ISW

Пересування військ РФ на Запоріжжі може свідчити про те, що російські військові не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає NNS.

«Російські війська можуть відводити особовий склад із позицій, розташованих ближче до лінії фронту в Запорізькій області, щоб зменшити вплив посилення українських ударів на концентрацію російської живої сили та техніки», – йдеться у звіті.

На думку експертів, відхід з Пологів є особливо примітним, оскільки населений пункт знаходиться на критично важливій дорожній розв’язці, і російським силам, ймовірно, буде важче захищати Токмак під час українського контрнаступу без контролю над цією розв’язкою.

ISW прийшли до висновку, що відхід з критично важливої позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити всю лінію фронту в Запорізькій області і визначають пріоритетні місця для зосередження сил.

Однак також ймовірно, що російські війська переорієнтовують своє угруповання в Запорізькій області та можуть повернути в ці населені пункти військових, зауважують в ISW.

Експерти Інститут також нагадують, що російські війська тримають резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра в Херсонській області.

1 грудня Генштаб України повідомив, що російські війська вивели або виводять особовий склад із Пологів, Михайлівки та Інженерного Запорізької області. Крім того, як повідомили в штабі, минулої доби українські війська завдали ударів по зосередженню російських військ у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах Запорізької області.

Джерело: ISW