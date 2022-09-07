В одному з регіонів України виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги тим, хто прихистив внутрішніх переселенців.

Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4000 гривень.

Про це NNS дізнався з повідомлення в Telegram-каналі Мінреінтеграції України.

Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у межах регіональної програми «Турбота». Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Віктор Микита.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Уряд за сприяння Мінреінтеграції уклав оновлений Меморандум із Товариством Червоного Хреста України. Ініціатива дозволить збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми «Прихисток».

З 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

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