“Все, що залишилося – зелений фартух”. У Дніпрі поховали 17-річного Максима Богуцького, який загинув від ракетного удару

Два дні тому поховали 17-річного Максима Богуцького, який став однією із 46 жертв варварського ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року, передає НСН.

Історію родини розповіла фотографка Оксана Йоханнессон, яка побувала на похороні та поговорила з батьками загиблого хлопця. Від минулого життя у батьків залишився лише зелений фартушок, що хлопець подарував матері з першої стипендії, яку отримав у процесі навчання на першому курсі Дніпровської політехніки.

На момент ракетного удару хлопець залишався один у квартирі. Його тіло знайшли через два дні пошуків. Родина хлопця жила на сьомому поверсі того під’їзду, в який влучила російська протикорабельна ракета Х-22. На згадку про сина у батьків Тетяни та Дмитра Богуцьких залишився лише фартушок, що висів на вцілілому холодильнику у кухні. Вони попросили рятувальників зняти його звідти під час розбору завалів.

«Я вперше зустріла його батьків на другий день рятувальних робіт — в них була така величезна надія в очах. Вони показали свій дім на сьомому поверсі, точніше лише кухню, все, що лишилося, і сказали: „Бачите, там досі висить зелений фартух на холодильнику, подарунок сина з першої стипендії“. Наступного дня вони вмовили рятувальників дістати цю річ з уламків», розповіла Оксана Йоханнессон.

Вони розповіли їй, що придбали цю квартиру з виглядом на Дніпро 10 років тому і дуже її любили. Після ракетного удару у них не залишилося нічого, ані квартири, ані машини, ані речей, а головне всі фотографії перетворилися на попіл.

«Тетяна розповідає: «Ми були дуже дружня родина. Максим завжди був з нами. Я завжди думала — як мені поталанило з сином. В нього було чудове почуття гумору, він любив готувати і навчатися новому», додала фотографка.

Вона зазначила, що на похорон прийшли друзі дитинства і друзі з університету, де Максим вивчав програмування.

«Саме поховання було важким: ховали його з накритим простирадлом. Тетяна тримала часто труну, дивилася на його портрет і моторошно посміхалася якимось своїм думкам. Навколо всі ридали, а вона повторювала: „Не можна плакати, не плачте, Максим це завжди забороняв“. У якийсь момент Тетяна майже втратила свідомість, її ледве підхопив чоловік… Під кінець священники також не ховали своїх сліз…», розповіла Йоханнессон.

«Ця історія для мене — про всю безодню горя війни, яка забирає у людей абсолютно в-с-е. Дитину, дім, речі, й навіть всі фото разом. Все, що лишилося від „того“ життя — цей зелений фартух», написала вона.

Удар по Дніпру

Вибухи в Дніпрі пролунали під час масованої російської атаки на Україну 14 січня. росіяни влучили в багатоквартирний будинок.

Наразі відомо про 46 загиблих, з-поміж них шестеро дітей. Ще 80 людей зазнали поранень.

В ураженій дев’ятиповерхівці було 16 під’їздів і проживали приблизно 1700 мешканців. Рятувальні роботи тривали 69 годин поспіль. Їх завершили 17 січня. Попередньо відомо, що 72 квартири зруйновано, ще понад 230 — пошкоджено.

Міська рада виділить потерпілим сім’ям у Дніпрі по мільйону гривень для придбання житла.

Правоохоронці здійснюють розслідування. Так, СБУ вже оголосила підозру російському командиру, який організував удар по Дніпру.