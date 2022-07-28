Російське угруповання на правому березі Дніпра на Херсонщині може потрапити в оточення ЗСУ.

За різними даними, там може перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

Про це в інтерв’ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон в 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан, передає NNS.

Експерт зазначив, що в оточенні перебуває до 15 тисяч російських окупантів.

“Це багато, але без боєкомплекту, ремонту машин і резерву – це угруповання приречене”, сказав полковник запасу.

Нагадаємо, у британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.

Ранок, якого усі чекали: Антонівський міст на Херсонщині непроїзний – як він виглядає