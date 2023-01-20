Велику суму грошей знайшли під завалами зруйнованого будинку у Дніпрі

Велику суму грошей знайшли під час розбору завалів на місці знищеного російською ракетою будинку у Дніпрі.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає НСН.

“На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції”, написав мер.

Суму, валюту та упакування не розголошують. Але міський голова закликав тих, хто має відношення до цих грошей, звернутися в поліцію. У разі підтвердження подробиць, пов’язаних з грошима, їх повернуть.

14 січня росія завдала ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку у Дніпр. Вщент зруйнований цілий під’їзд. За даними на 19 січня відомо про загибель 46 людей, 11 із них досі не опізнані. Також у лікарнях міста залишаються 24 постраждалих, троє з яких у важкому стані, зокрема 9-річна дівчинка.

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