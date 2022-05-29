Регіони
Тег:,

Український важкоатлет коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ

Дата
коригував вогонь

Відомий український важкоатлет, учасник Олімпійських ігор Геннадій Красильников коригував вогонь російських окупантів по позиціях українських захисників.

Його затримали українські бійці у Чугуєві Харківської області.

Про це NNS дізнався з повідомлення ZN.UA.

Відео із кадрами затриманого спортсмена було опубліковано 26 травня.

На відео показано, як чотирьох чоловіків вивели з підвалу, одним із них виявився Красильников.

692256

Скріншот з відео

Відео, на якому є ненормативна лексика, можна подивитися тут.

Зазначимо, що Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх (2000 та 2004), посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

Видавав за сина: на Харківщині чоловік ховав військового рф у себе вдома

To Top