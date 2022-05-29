Український важкоатлет коригував вогонь окупантів по позиціях ЗСУ

Відомий український важкоатлет, учасник Олімпійських ігор Геннадій Красильников коригував вогонь російських окупантів по позиціях українських захисників.

Його затримали українські бійці у Чугуєві Харківської області.

Про це NNS дізнався з повідомлення ZN.UA.

Відео із кадрами затриманого спортсмена було опубліковано 26 травня.

На відео показано, як чотирьох чоловіків вивели з підвалу, одним із них виявився Красильников.

Відео, на якому є ненормативна лексика, можна подивитися тут.

Зазначимо, що Красильников є майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі виступав за збірну України на літніх Олімпійських іграх (2000 та 2004), посівши 9 та 4 місце у фінальному заліку.

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