Вагітна жінка заживо згоріла в машині – деталі російської атаки на Дніпро

Вагітна жінка заживо згоріла в машині у Дніпрі на території автозаправної станції, в яку влучили уламки ворожої ракети ввечері 25 жовтня.

Про це повідомляє NNS.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що внаслідок ракетного удару загинув оператор автомийки та жінка, яка заїхала на АЗС. Повідомляється, що жінка була вагітною, вона згоріла живцем у своєму автомобілі.

“Нічний удар забрав життя вагітної жінки та чоловіка. Росіяни атакували ракетою Дніпро. Зайнялася пожежа на автозаправці. Вагітна жінка, яка заїхала на АЗС, згоріла в машині заживо. Загинув і оператор автомийки”, йдеться в повідомленні.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу ввечері 25 жовтня.

“Пожежу було локалізовано на площі 300 м кв. а згодом ліквідовано”, йдеться в повідомленні.

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що кількість поранених у результаті ворожого удару збільшилася до чотирьох осіб. Серед поранених дві жінки та двоє чоловіків. Зазначається, що троє людей — у тяжкому стані.