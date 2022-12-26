Український школяр навчався онлайн з кутка магазину: зворушливе фото

У Києві через відсутність світла школяр навчався онлайн з кутка магазину. Мережу зворушила жага дитини до знань.

Хлопець навчався онлайн з кутка магазину

У вчителів та учнів через блекаут не має можливості звично долучатися до онлайн-уроків. Однак вони не здаються і шукають, де «зловити» інтернет.

Так, в одному з київських магазинів помітили школяра, який вчився у кутку. Саме у цьому приміщенні він зміг знайти інтернет, передає НСН.

Учень вирішив не втрачати нагоди здобувати знання і з магазину “Розетка” долучився до дистанційного уроку. Цей магазин працює від генератора і роздає wi-fi.

Українців дуже зворушило фото та жага дитини до навчання. Відповідне фото у Фейсбук виклав Євгеній Завгородній.

Історія вчительки з Києва

Днями також у Києві вчителька математики через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.

Після відключення світла викладачка не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів на парковці і продовжила урок.

Жінка поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з’явиться інтернет.

У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вже назвали “педагогом за покликанням”.

Про неї ми писали тут: Навчала дітей користуватися транспортиром і стала зіркою інтернету: історія незламної вчительки з Києва

Джерело: Фейсбук/Євгеній Завгородній