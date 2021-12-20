Українка вперше обійняла 3-річного сина, якого 800 днів тримали у заручниках батько і бабуся

У Хмельницькій області матері, яка боролася за свою дитину 2,5 роки, повернули хлопчика – жінка змогла обійняти сина, якого 800 днів тримали у заручниках батько і бабуся, навіть після рішення суду.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН, інформує РБК-Україна, передає NNS.

Мати чергувала біля будинку, де утримували хлопчика

Мама викраденого хлопчика Тимофія Говорова Катерина “чергувала” під будинком свого колишнього чоловіка два з половиною роки. Дитину тримали бабуся з цивільним чоловіком і її син.

За словами Катерини, хлопчик якось ледь не випав з вікна. Після рішення суду його нікому було виконувати. Журналісти змушували виконавців робити свою роботу.

Батько дитини Максим Говоров скоро буде засуджений за те, що не виконав рішення суду і не віддав дитину матері. Хлопчика він сховав у своєї мами і її співмешканця.

Дитину знайшли в готелі за 500 кілометрів від Києва. Тимофія приховувала бабуся Раїса Говорова зі своїм співмешканцем Ігорем Князєвим у Карпатах.

“Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важче, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе вщипнути”, зізнається Катерина.

Маленький Тимофій цілував і обіймав маму, яку не бачив половину свого життя.

Проблема в системі

Виявляється, що Державна виконавча служба вимагає негайного реформування. Там люди отримують зарплату в 6 тисяч гривень, і у них немає бажання виконувати судові призначення. Звичайно, все це призвело до того, що в державні виконавці йдуть неохоче.

Фото: Катерина Говорова із сином. facebook.com/Катерина Говорова