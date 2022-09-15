Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що удар по греблі на Карачунівському водосховищі під Кривим Рогом окупанти нанесли для того, щоб пошкодити понтонні мости, передає NNS.

Росіяни в середу випустили по Кривому Рогу вісім ракет. Основною мішенню стала Карачунівська гребля, розташована вздовж річки Інгулець на західній околиці Кривого Рогу.

Внаслідок ударів рівень води у ній підвищився. У результаті майже все місто залишилося без води, деяких людей довелося евакуювати.

Таким чином росія хотіла завадити контрнаступу Збройних сил України на півдні.

Пуски ракет по дампі потрібні були, щоб перешкодити операціям ЗСУ на річці Інгулець. Ця річка — важливий географічний об’єкт у контрнаступі українських військових уздовж кордону Херсона та Миколаєва, зазначили експерти.

“Російські сили, ймовірно, думали пошкодити українські понтонні мости нижче за течією”, припустили фахівці.

З цього приводу також висловився радник Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним. Він констатував, що на правому березі Дніпра зараз наростає криза.

“Вони сьогодні влупили по переправі в Кривому Розі, очікуючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, переправи, які використовуються нашими військами для того, щоб діяти на цьому театрі. Це ознака, що там поступово наростає криза на правому березі”, зазначив Арестович.

Фото: наслідки удару по греблі у Кривому Розі/Телеграм Микола Лукашук – голова ДОР