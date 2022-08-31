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У ЗСУ пояснили, як окупанти можуть використовувати мости на Херсонщині

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Як можуть російські окупанти використовувати мости на Херсонщині, чи можуть транспортувати ними техніку.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, передає NNS з посиланням на Радіо Свобода.

За її словами, переміщати техніку мостами у окупантів не вийде.

«Хіба що пішки, дуже швидко, так, щоб не встигнути провалитись»,відповіла Гуменюк на запитання, чи можуть зараз російські війська використовувати мости на Херсонщині для виїзду з окупованої території.

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Також, за її словами, українські військові продовжують «результативну роботу» зі знищення логістики російських окупантів.

«Ми продовжуємо роботу зі знищення логістичних центрів ворога, присічення транспортного сполучення для підтягування його резервів, знищення складів боєприпасів. Ця робота досить результативна»,додала вона.

30 серпня в оперативному командуванні «Південь» заявили, що українські війська «закріпили непрацездатний статус» Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного і Дар’ївського мостів.

У липні та серпні ЗСУ завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському, влада пояснила, що це «значно ослабило» логістику окупантів.

Головне фото: УНІАН

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