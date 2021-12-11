У Запоріжжі одна з побитих групою підлітків дівчат на спортивному майданчику біля школи тепер у лікарні потребує операції на носі. Тим часом мама постраждалої стала отримувати погрози з вимогами забрати заяву з поліції, розповіла адвокат жінки Оксана Швець-Хомутова.
Про це з посиланням на “Суспільне. Новини” передає РБК-Україна, інформує NNS.
Захисниця зазначила, що ніхто з нападників і їх батьків не запропонував допомоги і не вибачався за свої дії – побиття дівчаток і вимоги перевести гроші на їх банківську карту, знімаючи все, що відбувається на відео.
“А навпаки, є батьки, які дзвонили безпосередньо мамі потерпілої і погрожували – якщо вона не забере заяву, то вони будуть якісь свої механізми включати і вирішувати питання”,говорить Швець – Хомутова.
Вона розповіла також, що лікарі проводять постраждалій 14 – річній Євгенії Корніченко додаткові аналізи з діагностування внутрішніх органів-печінки і нирок.
“Щось там з однією ниркою якась проблема все-таки є. Тому лікарі діагностують для того, щоб зрозуміти, чи будуть якісь під час або після операції ускладнення”,сказала адвокат.
Вона також додала, що у Євгенії з дитинства інвалідність – у неї немає одного очного яблука і стоїть протез.
Мама дівчинки Анна Корніченко зараз взяла відпустку за свій рахунок, щоб бути постійно поруч з госпіталізованою дочкою.
Правозахисниця зазначила, що у Жені є молодша 8-річна сестра. Вони разом з мамою живуть в гуртожитку в кімнаті площею 7 квадратних метрів.
Що відомо
- 6 грудня в місцевих Telegram-пабліках з’явилося відео побиття школярок у Шевченківському районі Запоріжжя, на якому чотири дівчини б’ють трьох та вимагають переказати гроші на банківську картку. Виявилося, що інцидент на відео стосується події, інформацію про яку було занесено до ЄРДР. Згодом поліція встановила особи чотирьох неповнолітніх, яких підозрюють в побитті школярок та вимаганні в них грошей.
- 7 грудня запорізькі слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом неповнолітнім дівчатам у справі побиття школярок.
- 8 грудня суд ухвалив рішення взяти під варту Ксенію Тімченко. Їй інкримінують хуліганство (ч. 2 ст. 296) та вимагання (ч. ст. 189). Також обрані запобіжні заходи ще двом підозрюваним у побитті школярок — Валерії Кушніренко та Вікторії Сироватко, які отримали підозри напередодні за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство).
- 9 грудня у Шевченківському районному суді Запоріжжя обрали запобіжні заходи ще двом підозрюваним у побитті школярок 22 листопада Кірі Земляній та Ксенії Кандибі.