У Запоріжжі одна з побитих групою підлітків дівчат на спортивному майданчику біля школи тепер у лікарні потребує операції на носі. Тим часом мама постраждалої стала отримувати погрози з вимогами забрати заяву з поліції, розповіла адвокат жінки Оксана Швець-Хомутова.

Про це з посиланням на “Суспільне. Новини” передає РБК-Україна, інформує NNS.

Захисниця зазначила, що ніхто з нападників і їх батьків не запропонував допомоги і не вибачався за свої дії – побиття дівчаток і вимоги перевести гроші на їх банківську карту, знімаючи все, що відбувається на відео.

“А навпаки, є батьки, які дзвонили безпосередньо мамі потерпілої і погрожували – якщо вона не забере заяву, то вони будуть якісь свої механізми включати і вирішувати питання”, говорить Швець – Хомутова.

Вона розповіла також, що лікарі проводять постраждалій 14 – річній Євгенії Корніченко додаткові аналізи з діагностування внутрішніх органів-печінки і нирок.

“Щось там з однією ниркою якась проблема все-таки є. Тому лікарі діагностують для того, щоб зрозуміти, чи будуть якісь під час або після операції ускладнення”, сказала адвокат.

Вона також додала, що у Євгенії з дитинства інвалідність – у неї немає одного очного яблука і стоїть протез.

Мама дівчинки Анна Корніченко зараз взяла відпустку за свій рахунок, щоб бути постійно поруч з госпіталізованою дочкою.

Правозахисниця зазначила, що у Жені є молодша 8-річна сестра. Вони разом з мамою живуть в гуртожитку в кімнаті площею 7 квадратних метрів.

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