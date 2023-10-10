У міського голови Мукачева проводять обшуки – що відомо (фото)

10 жовтня СБУ та НАБУ влаштували низку обшуків, зокрема й у міського голови Мукачева Закарпатської області Андрія Балоги.

Про це НСН пише з посиланням на hromadske, яке посилається на джерело у правоохоронних органах.

За даними співрозмовника видання, окрім Андрія Балоги, обшуки правоохоронці також влаштували у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.

Обшуки повʼязані з розслідуванням корупційної схеми продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард». Це, за словами джерела, — ласий шматок у центрі Мукачева на березі річки Латориця.

Співрозмовник розповів hromadske, що цього літа Мукачівська міська рада виставила на торги три гектари комунальної землі. І, як стверджується, вартість ділянки занизили в декілька разів.

У підсумку «перемогла» компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо (наш співрозмовник зазначив, що Ланьо більш відомий як кримінальний авторитет на прізвисько Блюк).

Ціна землі, додало джерело, була занижена в десять разів. Через це міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу сто мільйонів гривень.

У міського голови Мукачева проводять обшуки. Фото

Раніше ми писали, що сумського міського голову затримали на хабарі понад 2 млн гривень.

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