У мережі показали, як виглядає Святогірськ на Донеччині після російського “звільнення”.

На кадрах видно зруйновані, обвуглені будівлі та згорілі автомобілі, що залишилися стояти просто посеред вулиці.

Відповідне відео опублікував у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає NNS.

Він наголосив, що кожен населений пункт, до якого дотягнулась рука окупантів перетворюється на руїни.

“Кожне місто яке “звільнює” Росія стає Маріуполем. Немає в РФ на меті зберегти ані людей, ані мирне життя. Єдина мета Росії – знищення кожного українця. Без винятку”, наголосив Андрющенко.

Раніше очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко показав наслідки руйнування окупантами споруд Святогірської лаври, де було вбито чотирьох монахів.

Він зауважив, що знищення культурної та релігійної спадщини в Україні відбувається з благословення московського патріарха Кіріла.