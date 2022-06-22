У мережі показали “космічні” ціни на товари в окупованому Бердянську (фото)

В окупованому Бердянську ціни на товари – шалені. Купити продукти або елементарні засоби гігієни «влетить» у копієчку.

В мережі опублікували знімки з бердянського магазину на ряд товарів, про це пише subbota.ua, передає NNS.

Зазначимо, ціни у магазині вказані у гривнях, і у російських рублях.

Якщо платити за товар в рублях, то ціни варто помножити на два, бо згідно з встановленим окупантами курсом 1 гривня = 2 рублям.

Так, кілограм цукерок «Ромашка» коштує 280 грн, вафлі «молочні — 219 грн, куряче крило — 193, а чверть ЦБ заморожена 140 грн, упаковка чіпсів (140 гр) — 91 грн, шампунь Nivea для жінок — 228 грн, для чоловіків — 229 грн, шампунь Dove — 268 грн, гелеві капсули для прання ARIEL — 66 грн.

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