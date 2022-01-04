Відвідувач одного з нічних закладів Маріуполя неадекватно відреагував на українську мову робітниці, влаштувавши у приміщенні скандал.

Ролик інциденту з’явився у одному з місцевих Telegram-каналів.

На відео потрапила лише частина конфлікту між чоловіком та працівниками закладу. Як стверджують очевидці події, чоловікові не сподобалася українська мова персоналу бару, і він вирішив із цього приводу висловитись.

Незабаром претензії бармену переросли у звинувачення з нецензурною лайкою та погрозами. Одна з жінок намагалася заспокоїти відвідувача та вмовляла його залишити будівлю, проте той наполягав на власній правоті.

“Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела?! Что вы мне пиз***?! Я на заведение напишу (нерозбірливо), сказав він.

Імовірно, дебошир був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. На зйомку на телефон іншими клієнтами бару він відреагував непристойним жестом, показавши середній палець на камеру.

На місце події викликали поліцію.

Користувачі соцмереж знайшли профіль чоловіка у Facebook, в якому той постив хвалебні новини про Путіна. Після розголосу конфлікту свою сторінку він вилучив.

Джерело: Рупор

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