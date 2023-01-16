У Дніпрі жертвами російської атаки стали цілі сім’ї – доля багатьох досі невідома

У Дніпрі під час російського ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня в одній з квартир перебувала сім’я Фігурних – сім людей. У день трагедії родичі зібралися через рік розлуки у зв’язку з повномасштабною війною. Діти приїхали до батьків із Одеси на вихідні.

Доля п’ятьох людей, зокрема 15-річної дівчинки, досі невідома. Їх майже дві доби шукають рятувальники під завалами, передає НСН.

“На фото мої друзі. Марина Фігурна та її чоловік Андрій Осинський. Вони приїхали в гості з Одеси до батьків у Дніпро. Ракета прилетіла до їхнього під’їзду. Даних про них немає! У лікарнях їх також немає. У квартирі були усі родичі”, повідомила близька подруга зниклої Марини Фігурної Аріна.

Батьків зниклої дівчини рятувальникам вдалося знайти під завалами. Мати госпіталізували до лікарні, вона перебуває в реанімації. Її чоловік, батько Марини, на жаль, загинув.

“Сьогодні найстрашніший день у моєму житті. Моя сім’я, моя улюблена сестричка Анечка, якій лише 15 років, Марина з Андрієм, які приїхали з Одеси, мої тітка з дядьком – Яна та Сашко, поїхали в гості до бабусі з дідусем на Перемогу. І ракета потрапила прямо в їхній будинок. Ми не знаємо жодної інформації. Було 7 людей, знайшли лише бабусю, вона зараз у реанімації. Дідусь загинув. Мені дуже боляче, я не зможу жити без них”, написала сестра зниклої 15-річної Ганни Фігурної.

Серед зниклих безвісти також мати й батько 15-річної дівчинки. Вони були в гостях у родичів у момент вибуху. Пошукова операція триває.

Станом на 16 січня відомо про 40 загиблих у результаті російського ракетного удару по Дніпру, троє з них – діти. 75 людей травмовано. Доля ще 30 мешканців будинку невідома, їх шукають під завалами. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Джерело: ТСН

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