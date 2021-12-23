У Дніпрі затримали фейкового “президента України”, який планував повалення влади

У Дніпрі затримали чоловіка, який очолював антидержавну організацію “народовладдя”. Однодумці обрали його “президентом” України.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України, пише “Обозреватель”, передає NNS.

Зазначається, що зловмисник вважав чинні органи влади нелегітимними та пропонував замінити їх, не відкидаючи і насильницької зміни влади.

За даними спецслужби, чоловік об’єднував однодумців у “всеукраїнський національний конгрес”. Разом із ними він формував тіньовий уряд.

На перших зборах зловмисник домігся, щоб його обрали “президентом України”. Також було призначено “главу верховної ради”, “прем’єр-міністра”, керівників силових відомств. Чинні органи влади збори назвали “терористичними структурами”.

Також чоловік намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО, ООС та чинних військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у нього знайшли:

печатки та бланки псевдоутворень;

комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності;

фейкові розпорядження самопроголошених органів влади та “дипломатичні паспорти”.

Зловмиснику оголосили підозру за статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.