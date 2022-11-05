У Дніпрі опинилися тонни мастила й палива через дії росіян на Херсонщині (фото)

Окупанти підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його приток на Херсонщині. Через це у річці опинилися тонни мастила та пального.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає NNS.

За його словами, своїми діями російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині. Так, шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра — у бік заповідної зони Національного природного парку «Нижньодніпровський».

Янушевич пояснює, що ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення як середовища існування водоплавних птахів.

«Тому ця екологічна катастрофа може мати й міжнародні наслідки», зазначив посадовець.

За попередньою оцінкою ОВА, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Янушевич наголошує, що це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Надалі небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря.

Голова ОВА додав, що для ліквідації наслідків необхідно якомога швидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Втім, Україна цього зробити не може, бо не має доступу до окупованих територій. Для фіксації дій окупантів Херсонська ОВА також звернулася до правоохоронних органів.