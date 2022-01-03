У Дніпрі чоловік катався з дочкою на санках і загинув

Нещасний випадок у Дніпрі – у парку “Зелений Гай” чоловік катався з дочкою на санках і загинув.

Стало відомо, що чоловік прийшов до парку разом з 6-річною дочкою, щоб покататися на санках з гори.

Один із спусків закінчився трагічно – чоловік влетів разом з дитиною у електроопору, передає Depo.Дніпро з посиланням на “Днепр Оперативный”, інформує NNS.

Внаслідок падіння і дорослий, і дитина сильно вдарилися – батько головою, дівчина животом.

Чоловік від отриманих травм помер, а дитину з пошкодженнями доправили до лікарні.

Слід зазначити, що кататися з гори у парку заборонено, біля схилів навіть є спеціальні таблички про це.

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