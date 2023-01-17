У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці втратила око і отримала інші важкі поранення 19-річна дівчина з Луганської області Анна Котова.

Як повідомила близька подруга пораненої дівчини, Анна у день атаки 14 січня святкувала своє 19-річчя, передає НСН.

Внаслідок ракетного удару дівчина отримала серйозні травми, лікарі, на жаль, видалили їй око. Наразі дівчина перебуває в реанімації.

“Її дістали з під завалів 14.01.23 з того самого будинку у м. Дніпро, моя подруга Анна Котова дивом залишилася живою, саме цього дня дівчина святкувала свій 19 день народження, але внаслідок російського удару понесла серйозні травми. Рятуючи життя Анні, лікарі не змогли зберегти одне око та видалили його, за друге прийдеться боротися після стабілізації основного стану, також у дівчини численні забої та черепно – мозкова травма”, написала подруга Анни Котової Тетяна Зінцова.

Дівчина також додала, що Анна проживала у Дніпрі без родичів, у неї у місті є лише хлопець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Татьяна Зинцова (@tatyana_zintsova)

Про те, що Анна Котова наразі перебуває у реанімації, повідомив і Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, звідки родом дівчина.

“Наша переселенка перебуває наразі у лікарні Дніпра, у реанімації, стан важкий. Зараз справа за лікарями, дівчина отримує всю необхідну допомогу. На жаль, Анна, саме так звати дівчину, перебувала у Дніпрі сама, без родичів, тож ми зробимо все, аби допомогти їй”, написав Гайдай.

Дівчина втратила око через російську атаку

Ракетна атака РФ по будинку у Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня РФ здійснила 12 масовану атаку по Україні, внаслідок якої ворожа ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок ракетного удару одна секція будинку була повністю зруйнована, люди опинилися під завалами.

17 січня о 13.00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару Росії завершено.

Наразі відомо про 44 загиблих, з них 5 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

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