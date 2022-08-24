Термінали ПриватБанку не приймають 500 і 1000 гривень – де саме і яка причина

Термінали ПриватБанку в Одеській області не приймають банкноти номіналом 500 і 1000 гривень.

Там були виявлені гроші, викрадені з відділень банків на окупованій частині Херсонської області, сказав прессекретар банку Олег Серга в коментарі РБК-Україна, передає NNS.

“Мова йде тільки про один регіон, де були виявлені викрадені банкноти. Це Одеська область”, сказав він, зазначивши, що банкноти цих номіналів приймаються у всіх касах, де їх можна ідентифікувати.

За його словами, термінали самообслуговування поки що не можуть розпізнати ці банкноти. Зараз банк проводить їхнє технічне перенастроювання.

“Безумовно, ми вирішимо цю проблему найближчим часом”, сказав Серга.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану банки в разі неможливості вивезти готівку, повинні пошкодити їх, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Банкноти можуть бути пошкоджені механічним способом (обрізання не менше половини банкноти і її знищення; розрізання навпіл або на три частини; просвердлювання в банкноті трьох або більше отворів) або спеціальними розчинами або іншими барвниками із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Підроблені та навмисно пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості.

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