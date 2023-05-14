Таксист у Києві розповідає пасажирам, що «України не існує» (аудіозапис)

Таксист у Києві розповідає пасажирам російську пропаганду. Зокрема, що «не існує такої держави, як Україна».

Про це повідомив у себе на сторінці в Instagram спортсмен Олександр Микитенко, передає НСН.

Як розповів Олександр, до його дівчини на день народження приїхали батьки. Вони викликали таксиста через сервіс “Bolt” і до них приїхав водій Дмитро.

На виклик приїхав “талановитий” історик-водій, який почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, “Україна – ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй”, та багато інших цікавих речей, поділився чоловік.

Відповідний аудіозапис Олександр опублікував на своїй сторінці.

На жаль багато фактів з цього дуже довгого і “захоплюючого” монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу, де чітко сказано “Україна ета нє гасударство, нєт такова гасударства”, а також “как такавова гасударства нєт”. Це чітко чути на матеріалі, який я додаю до цього посту, написав він.

Чоловік очікує на розголос, а також вимагає реакції від сервісу “Bolt”. У сервісі поки ситуацію не коментували.

Аудіозапис. Таксист у Києві розповсюджує російську пропаганду

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі таксист – прихильник Путіна, влип у скандал через свої провокаційні висловлювання щодо війни в Україні.

Одеський таксист розхвалював кремлівського диктатора Володимира Путіна, виправдовував зґвалтування окупантами українок та заявив, що відео зі стратами українських військових – фейки.

Інший таксист, також в Одесі, на прохання клієнтки відмовився вимкнути російську музику і заявив, що “це США запускають по Україні ракети”.

Таксист сказав, що він мріє виїхати до Росії, але його нібито не відпускають. Він згодом додає, що Україна – “не його країна”, бо тут живуть “нацисти й фашисти”.

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