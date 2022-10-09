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Стало відомо, скільки території звільнили ЗСУ на Херсонщині

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на Херсонщині

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані росіянами територій на Херсонщині.

На сьогодні українські військові звільнили вже 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі “сюрпризи”, які залишили окупанти”, розповіла вона.

Наталія Гуменюк

Чому не варто поспішати повертатись у звільнені селища

За словами Наталії Гуменюк, попри деокупацію повертатись у селища поки рано. Бо, ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля, на яких потім будуть проводитись сільськогосподарські роботи.

Вона пригадала підрив на міні під час сільськогосподарських робіт у селищі Великі Костромки.

“Треба бути обачними і не поспішати повертатись на звільнені території. Дати можливість фахівцям провести стабілізаційні заходи, щоб повернення було безпечним”,наголосила речниця.

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили вже 1534 населені пункти, які розташовуються в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 9 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

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