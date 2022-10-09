Стало відомо, скільки території звільнили ЗСУ на Херсонщині

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані росіянами територій на Херсонщині.

На сьогодні українські військові звільнили вже 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє NNS з посиланням на заяву начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі “сюрпризи”, які залишили окупанти”, розповіла вона.

Чому не варто поспішати повертатись у звільнені селища

За словами Наталії Гуменюк, попри деокупацію повертатись у селища поки рано. Бо, ворог при втечі заміновує будівлі, дороги та поля, на яких потім будуть проводитись сільськогосподарські роботи.

Вона пригадала підрив на міні під час сільськогосподарських робіт у селищі Великі Костромки.

“Треба бути обачними і не поспішати повертатись на звільнені території. Дати можливість фахівцям провести стабілізаційні заходи, щоб повернення було безпечним”, наголосила речниця.

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили вже 1534 населені пункти, які розташовуються в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 9 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

Горить Кримський міст – перші фото і відео