Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував поширений міф і розповів, скільки коштують продукти в “ЛНР”.

За його словами, “споживчий кошик” у “ЛНР” майже на 40% дорожчий, ніж на підконтрольній українському уряду території.

Голова військової адміністрації посилається на моніторинг відкритих джерел, який провів Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної адміністрації.

Згідно з наявними даними, середні споживчі ціни на харчі у травні 2022 року в окупованих росією громадах Луганщини були значно вищими, ніж на підконтрольній уряду території України.

Зокрема, там набагато дорожчі такі продукти “споживчого кошику”:

картопля — на 45,44%;

соняшникова олія — на 44,95%;

цибуля ріпчаста — на 44,47%;

курячі яйця — на 42,79%;

морква — на 39,99;

птиця (тушка куряча) — на 39,36%;

свинина — на 31,99%;

буряк — на 29,14%;

макаронні вироби — на 22,34%.

Яка ситуація в регіоні

На Луганщині росіяни завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському поблизу Сєвєродонецька. Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

У самому місті тривають бойові дії. Чергові руйнування “Азоту” на території транспортного цеху, також загарбники двічі масовано обстріляли житлові квартали поблизу колишнього заводу “Донсода” в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 – у Врубівці.

Крім того, росіяни зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляли Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке, і за підтримки артилерії штурмували неподалік Ниркового. Загинули двоє цивільних.

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