Син директора Рівненської АЕС побив літню жінку, вона померла у лікарні

64-річна жінка, яку побив син директора Рівненської АЕС, померла у лікарні.

Подія сталася на базі відпочинку “Холодок”, де потерпіла відпочивала разом із донькою.

Про смерть жінки повідомили джерела у поліції виданню “Багнет”, з посиланням на ТСН передає NNS.

Рідні жінки зараз вимагають покарання для Євгена Павлишина, який жорстоко побив їхню матір, і який є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Як стало відомо, потерпіла разом із донькою орендували будинок на базі відпочинку “Холодок” на Білому озері, яка належить Євгену Павлишину. У той роковий день чоловік теж відпочивав там з друзями. Він вирішив сходити до вітру під будинком жінки. Вона це помітила і зробила йому зауваження.

Після фрази: “Ти що, не знаєш хто я?”, жінка отримала удар, від якого впала на землю, а власник бази продовжив бити лежачу жінку ногами. Дісталося і дочці постраждалої, яка намагалася захистити матір.

“У той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річну тещу та її дочку жорстоко побили під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в цьому випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні перебувають у лікарні у тяжкому стані, і моя мама мене не впізнає. А до цього “героя” нашого часу Павлишина Євгена маю запитання: “Якщо маєш фізичну силу і загартування, щоб бити літню жінку, то чому б не продемонструвати свої таланти на передовій? Чому інші хлопці повинні прикривати твою 5 точку від орків, поки ти тут б’єш літніх жінок?”, написала донька побитої жінки в соцмережі.

Після публікації у Мережі історії про побиття, ситуація набула розголосу. Справу розслідує поліція.

На жаль, побита згодом померла у лікарні.