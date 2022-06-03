Розвідники ліквідували групу окупантів і взяли одного в полон (відео)

Українські розвідники на Донбасі взяли в полон пораненого російського окупанта і допитали його.

Епізод великої агресивної війни рф проти України показала у себе в YouTube каналі група К2 з 54 бригади ЗСУ.

Про це NNS дізнався з повідомлення news.liga.net.

Як описали ситуацію автори ролика, “непрохані туристи заблукали в пішому порядку” на вулицях одного з населених пунктів Донецької області.

Загарбники спробували сховатись у будинку, але туди прилетіла міна. Окупанти втекли у посадку, проте були знищені.

Один, однак, вижив; зрозумівши, що чинити опір немає сенсу, поранений росіянин відкинув убік автомат. Його взяли в полон, надали медичну допомогу і потім допитали.

Увага! Відео18+

На Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери окупантів – ЗСУ