Володимир Зеленський показав наслідки російського ракетного удару по Запоріжжю. Він наголосив, що світ повинен бачити правду.

Про це повідомляє NNS з посиланням на допис президента у Телеграм.

У ніч на 9 жовтня російські війська знову завдали терористичного ракетного обстрілу по мирному населенню Запоріжжя. Як зауважив президент, ці люди просто спали й ні на кого не нападали.

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя зруйновані житлові та приватні будинки. На жаль, є загиблі. Фактично цих людей вбили російські військові.

Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом, написав Зеленський.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти сьогодні випустили по Запоріжжю більше 20 ракет. Ворог застосував авіацію та зенітно-ракетні комплекси.

Українські військові зазначили, що вночі виявили шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань, та сім Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Проте окупанти атакували Запоріжжя з окупованих територій – з районів Мелітополя та Бердянська. Російські війська випустили чотири крилаті ракети Х-22 із Ту-22М3 та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із Су-35. Також росіяни випустили 16 ракет із ЗРК С-300.

Центр Запоріжжя в руїнах, горять будинки, під завалами люди – росія завдала масштабного ракетного удару