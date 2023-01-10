Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами ППО.

У ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, передає НСН.

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ).

Як повідомляють в СБУ, працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

«Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення», інформує пресцентр Служби безпеки.

СБУ було встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Як було з’ясовано, отримані відомості агент рф передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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