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Російського агента затримали на Дніпропетровщині – що відомо (фото, відео)

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Російського агента затримали на Дніпропетровщині - що відомо (фото, відео)
Національна служба новин - NNS

Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі і «полював» за місцевими системами ППО.

У ході контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, передає НСН.

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ).

Як повідомляють в СБУ, працюючи у місцевій фармацевтичній компанії він займався поставками лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ.

«Насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони і розташування штабів оперативного командування українських військ. Також чоловік передавав агресору локації місцевих об’єктів тепло- та енергозабезпечення», інформує пресцентр Служби безпеки.

СБУ було встановлено, що ворожий агент «звітував» співробітникам російського гру про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Російського агента затримали на Дніпропетровщині - що відомо (фото, відео)

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збору розвідувальної інформації про українські об’єкти.

Як було з’ясовано, отримані відомості агент рф передавав окупантам через закриті канали зв’язку у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та детальним описом.

Російського агента затримали на Дніпропетровщині - що відомо (фото, відео)

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Російського агента затримали на Дніпропетровщині - що відомо (фото, відео)

За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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