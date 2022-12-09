Російські окупанти викрали ще трьох працівників ЗАЕС – Енергоатом

За інформацією НАЕК “Енергоатом”, 8 грудня російські окупанти викрали ще трьох працівників ЗАЕС.

Як передає ННС, про це повідомляє пресслужба компанії у Телеграмі.

“Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники затримали та «кинули на підвал» начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку. В Енергоатомі вважають, що такими діями росіяни намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яким керує росатом, та відзвітувати путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій росії.

“Вчергове звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів”, – наголосили в Енергоатомі.

Як повідомлялося, Запорізьку АЕС із 4 березня захопили російські військові. Відтоді росіяни розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції і звинувачуючи в цьому Збройні сили України.

Росіяни викрадають та катують працівників ЗАЕС. Окрім того, за даними Енергоатому, росіяни розпочали на майданчику станції незаконне будівництво.

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