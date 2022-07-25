Російська армія тікатиме з Херсона – як це відбуватиметься, розповідає військовий експерт

Російська армія тікатиме з Херсона – розповів військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо НВ, передає NNS.

Левін зазначив, що, якщо Антонівський міст буде зруйнований, окупанти «будуть відрізані».

«Антонівський і міст через річку Інгулець, який пов’язує Нову Каховку з Херсоном, відрізають Херсон і фактично блокують будь-які війська, якими б вони не були — хоч тисяча, хоч десять тисяч людей. … А коли воно буде відрізане, у них є вибір — або варитися в цьому котлі, або заявити про черговий „акт доброї волі“», пояснив він.

Також військовий експерт констатував, що контрнаступ ЗСУ у Херсонській області вже триває і удари по Антонівському мосту і мосту через Інгулець – це його частина.

За словами Левіна, те, скільки російські війська протримаються в Херсонській області, залежить від їхнього командування:

«Чи захоче командування залишити їх у цьому херсонському котлі варитися? Особливо до зими».

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«А далі нехай вони самі вирішують: хочуть вони це угруповання кинути напризволяще або ми побачимо їхню втечу з Херсона. Важко уявити, що вони з Херсона втікають, та було важко уявити, що вони й з-під Києва втікають», сказав військовий експерт.

Він також не виключив, що командування російської армії в Херсонській області буде розвалене на тактичному рівні, і солдати здадуться в полон.

«Я не заперечую взагалі жодних сценаріїв — і здачі в полон, і боїв, і того, що Росія спробує угруповання вивести, щоб його зберегти», сказав Левін.

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