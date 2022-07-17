Російсько-окупаційні війська використовують для обстрілів по Миколаєву нетипову зброю – зенітно-ракетні системи С-300. Саме тому обстріл завдає місту сильних руйнувань.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

«Вони (окупанти – ред.) використовують нетипову зброю [в обстрілах по Миколаєву] – зенітно-ракетні системи С-300, щоби споряджати їх нетиповим розривним снарядом», зазначила вона.

Зі свого боку згаданий снаряд має додаткову дію, яка максимально руйнує все, що перебуває навколо місця влучання.

Саме тому, як зауважила Гуменюк, декілька мікрорайонів обстріляного Миколаєва мають дуже великі руйнування.

Обстріли Миколаєва

У ніч проти 17 липня у Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли десять потужних вибухів.

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілів сталися руйнування будівель із подальшим горінням. Станом на 09:00 усі осередки займань загасили.

Внаслідок обстрілів сталися пожежі на двох промислових підприємствах. На одному з об’єктів триває розбір завалів. Інформація щодо жертв уточнюється.