Росіяни вночі атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе: що відомо

Упродовж ночі 5 жовтня російські війська двічі атакували Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе, є один постраждалий.

Про це передає NNS.

Перший вибух пролунав орієнтовно за пів години після оголошення повітряної тривоги о 01:33.

До четвертої ранку очевидці нарахували їх щонайменше шість.

О третій годині керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що кілька вибухів, які чули люди, є, за попередніми даними, свідченням того, що місто атаковане дронами-камікадзе.

Керівник ОВА додав, що на об’єктах інфраструктури спалахнули пожежі. Одна людина через ворожу атаку постраждала.

«Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо», наголосив Олексій Кулеба.

Згодом звернення до міських жителів оприлюднив і міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий.

Мер міста також підтвердив, що ворог завдав ударів по Білій Церкві.

Геннадій Дикий настійливо попросив людей, поки триває повітряна тривога, перебувати в укриттях.

А тим жителям, які проживають біля епіцентру пожежі, рекомендував не підходити до вікон і в жодному разі не відчиняти їх, доки пожежу не ліквідують.

О четвертій ранку керівник обласної військової адміністрації повідомив про повторну серію ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Олексій Кулеба вкотре закликав жителів Київщини залишатися в укриттях, доки не минула небезпека.

Дозволили людям покинути бомбосховища лише вранці, о 05:03.

Як пізніше повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ, вночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136.