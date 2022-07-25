Росіяни панікують і змінюють плани на Херсонщині – військовий експерт

Російські окупанти панікують та терміново коригують плани на Херсонщині, намагаються зрозуміти, що їм робити.

Про це розповів колишній міністр оборони України та голова Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк в ефірі Радіо НВ, передає NNS.

«Сьогодні ми відчуваємо себе впевненіше, у нас є більша кількість західної зброї. Тому росіяни зараз панікують. Ми бачимо дуже серйозні спроби перекидання техніки, військ на південь. Це впливає на хід подій на сході, тобто вони можуть фактично здійснювати наступ тільки на одному операційному напрямку. Поки ми бачимо, що вони в терміновому порядку коригують плани, намагаються зрозуміти, що їм робити і знаходяться у вкрай некомфортному стані для себе», зазначив він.

За його словами, росіяни розуміють, що їм не вдасться, на відміну від України, тримати напругу на декількох операційних напрямках. Він впевнений, що у ЗСУ є всі шанси для того, щоб звільнити Херсон від окупантів.

Як ми повідомляли раніше, ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 на Херсонщині.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського», повідомили в ОК «Південь» і розмістили відповідне відео.

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