Росіяни обстріляли центр Харкова: щонайменше 8 прильотів, є загиблі та поранені

Вранці 30 серпня росіяни обстріляли центр Харкова – є загиблі та поранені, кількість постраждалих зростає.

Про це повідомив у Телеграмі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає NNS.

«Уточнена інформація про постраждалих на цю хвилину. 5 загиблих і 7 поранених», зазначив він.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомляє про дев’ятьох поранених.

За даними Терехова, артилерійський обстріл припав на «досить великий квадрат» у центрі. Є влучення в місця відпочинку, в результаті чого виникла пожежа, а також вибиті вікна у найближчих будинках. За інформацією мера, є влучення в один з дошкільних навчальних закладів.

У повідомленні після Терехов поінформував, що після обстрілу почалася пожежа у житловому будинку.

«За словами рятувальників, є постраждалі – таким чином їхня кількість зростає», написав мер.

Можливі повторні обстріли. Жителів міста просять залишатися в укриттях.

У Генштабі ЗСУ зранку 30 серпня повідомили, що на Харківському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії обстрілюють населені пункти області. Крім того, росіяни вели наступальний бій для покращення тактичного положення в районі села Уди. Після вогневого ураження ЗСУ ворог відійшов.