Росіяни обстріляли окуповану Кам’янку – п’ятеро загиблих, серед них діти

Російські війська 26 серпня обстріляли окуповану Кам’янку у Запорізької області. Внаслідок цього загинули 5 людей, серед них мати і двоє її малолітніх дітей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає NNS.

«Сьогодні в тимчасово окупованому селищі Кам’янка Пологівського району російські нелюди забрали життя Анастасії Боровик і двох її діток, 8 та 2 років», написав Старух.

Наразі загалом відомо про 5-х загиблих внаслідок обстрілу, проте місцеві розповідають, що під завалами можуть також перебувати люди.

За словами голови ОВА, всі 6 пострілів росіяни здійснили з окупованої території виключно по житлових будинках. Влучили в чотириповерховий будинок, внаслідок чого верхній поверх повністю зруйновано.

Старух розповів, що загиблій матері Анастасії було 29 років. Вона працювала завідувачкою культурно-масового сектору «Центру культури та дозвілля» Кам’янської селищної ради. Очільник ОВА наголосив, що в Кам’янці жоден працівник культури не пішов на співпрацю з окупантами.