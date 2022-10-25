Росіяни готуються до оборони на Херсонщині – мінують берег Дніпра

Російські війська готуються до оборони на Херсонщині – облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 25 жовтня, передає NNS.

В районі Горностаївки, інженерно-саперні підрозділи окупантів проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Тривають заходи “евакуації” місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. З правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал усіх банків та окупаційної адміністрації.

Крім того, росіяни викрали обладнання інтернет-провайдерів. “Евакуації” підлягають представники оперативних служб та медичний персонал.

Припинено фінансування окупантами шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства, звітують у Генштабі ЗСУ.