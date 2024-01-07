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Росія обстрілює Херсон з самого ранку 7 січня – є загибла та поранена

Журналіст
Росія обстрілює Херсон з самого ранку 7 січня – є загибла та поранена

Росія обстрілює Херсон з самого ранку 7 січня. Місто перебуває під щільним ворожим вогнем. Внаслідок атаки окупантів є загибла й поранена.

Про це НСН інформує з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії. Одна з мішеней терористів – житловий будинок в обласному центрі, повідомив Прокудін.

Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка – поранена.

Росія обстрілює Херсон з самого ранку 7 січня – є загибла та поранена9

Росія обстрілює Херсон з самого ранку 7 січня – є загибла та поранена3

Яка ситуація в області

За даними ОВА, за минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об’єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі та територію заводів у Херсоні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них – 2 дитини.

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