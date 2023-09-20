З’явилися деталі про загиблого внаслідок російського удару по Львову 19 вересня. Його ім’я Петро Бурбан, він нещодавно повернувся з війни і це був його перший день на новій роботі.

Держава-терорист Росія ударом “Шахедами” по Львову 19 вересня вбила 32-річного Петра Бурбана, який після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну і прослужив півтора року.

У той трагічний день, коли вогонь через приліт охопив одразу кілька промислових складів, чоловік вперше вийшов на нову роботу.

У нього залишилися дружина й троє діток. Про це розповів мер міста Андрій Садовий у Telegram-каналі, висловивши співчуття, передає НСН.

“За кожною смертю – історія людини. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі”, написав він.

Міський голова зазначив, що чоловік був корінним львів’янином. Після повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на війну. В лавах війська прослужив півтора року.

Буквально нещодавно Петро Бурбан повернувся з війни до сім’ї. Вдома на свого захисника чекали дружина та маленькі діти – донька-школярка та двоє менших синів.

Садовий наголосив, що чоловік протягом двох тижнів шукав роботу. Жахливе 19 вересня стало для нього першим і, на жаль, останнім робочим днем.

“Ворожий “Шахед” забрав життя у сина, чоловіка, батька. Це жахлива реальність. Щирі співчуття рідним! Світла пам’ять!”, написав міський голова.

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