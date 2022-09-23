З тимчасово окупованого Енергодара бійці Сил Спеціальних Операцій передають привіт.

Як передає NNS, про це у себе у Telegram-каналі 22 вересня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що українські диверсійно-розвідувальні групи виконують ночами завдання у тимчасово окупованому рф Енергодарі Запорізької області.

Герещенко оприлюднив відео, де видно чотирьох спецпризначенців, які позують біля дорожнього знака на одному з виїздів з Енергодару.

Тривалість відео – всього лише 8 секунд. Зйомка відбувається вночі через прилад нічного бачення.

На відео – четверо українських бійців, які позують на тлі знаку на в’їзді у тимчасово окуповане місто Енергодар.

5-ий боєць – веде зйомку. У певний момент за його командою бійці характерними знаками передають “привіт” глядачам, ніби натякаючи, що “ЗСУ близько”.

Водночас офіційних підтверджень про виконання будь-яких завдань у цьому місті чи його околицях від українського військового командування поки що не надходило. Крім того і мова знаку на відео – російська, а не українська.

Між тим, ЗСУ продовжують свій контрнаступ, який розпочався 29 серпня, звільняючи українські території одразу на кількох напрямках.