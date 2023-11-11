Українці можуть отримати продуктові набори на сім’ю. З 12 листопада розпочинається нова реєстрація на гуманітарну допомогу.

Як передає НСН, про це повідомляється на сторінці “Гуманітарний штаб Зарічний” у Фейсбук.

Безкоштовні продуктові набори надає громадська організація “Штаб Зарічний” за підтримки благодійного фонду The Eneida Foundation.

Як зазначається, починаючи з 13 листопада фонд відновлює видачу продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб у Кривому Розі та Криворізькому районі.

Видача проводитиметься за попередньою реєстрацією, форму буде відкрито 12 листопада.

Хто зможе отримати гуманітарну допомогу

Загальна умова отримання допомоги: від останнього отримання незалежно від того, де ви отримували продуктову допомогу, має пройти рівно місяць.

Реєстрацію проходить лише один член сім’ї.

Допомога поштою не надсилається, видача відбувається безпосередньо лише в штабі.

На одну людину набір не надається. Від 2-х до 4-х осіб у сім’ї – 1 набір. Від 5 осіб – 2 набори.

Тільки для ВПО з 24 лютого 2022 року з реєстрацією у місті Кривий Ріг та Криворізькому районі:

сім’ї з дітьми (до 18 років)

сім’ї, де є люди з інвалідністю

сім’ї похилого віку

При отриманні допомоги при собі обов’язково потрібно мати оригінали документів: довідка ВПО (тільки паперовий вид) паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дітей.

Куди звертатися для реєстрації на безкоштовні продукти

Реєстрація на отримання продуктового набору відбудеться 12 листопада 2023 року о 13:00.

Форма реєстрації, а також час та адреса видачі допомоги будуть викладені окремими постами на сторінці фонду в Фейсбук.

Якщо ви заповнили форму, це не означає, що обов’язково отримаєте продукти. При недотриманні загальних умов – допомоги буде відмовлено.

У разі виявлення отримання допомоги на окремих членів сім’ї, зареєстрованих за однією адресою, організація залишає право за собою відмовити надалі такій сім’ї у допомозі.

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